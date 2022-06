Zum 17. Mal findet die Verleihung der Goldenen Säge statt. Der Preis wird an den schrägsten und schrillsten Künstler vergeben, der sich am Samstag zwischen Neumarkt, Marktplatz, Heger Tor und Theater tummelt.

Geistige und handfeste Nahrung gibt es am Samstag auf dem Parkplatz an der Veilchenstraße am Bürgerpark. Dort finden „Sommernachtsphantasien“ statt, bei denen Erzählerin Sabine Meyer Märchen und die Dipl.-Ing. (FH) Silke Bicker Wein, Käse und Obst kredenzt.

Lucy von den No Angels

Lucy von den No Angels kommt ohne die No Angels am Sonntag ins Café & Bar Celona am Nikolaiort in Osnabrück. Sie spielt dort anlässlich ihrer Sommer-Tournee, die sie durch 13 Celona-Gaststätten in Deutschland führt.

Lucy, die eigentlich Ludmilla Diakowska heißt, war Teil der Band No Angels, die vor elf Jahren aus der Casting-Show „Popstars“ hervorging. Die Gruppe landete einige Hits und trat vor drei Jahren für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. In Osnabrück wird Lucy handgemachte Musik mit Gitarre und Schlagzeug spielen. Mit ihrer Band interpretiert sie Songs wie „Summer of 69“ oder „Daylight“.

Sonntag, Café & Bar Celona, Osnabrück, 20 Uhr, Eintritt frei, Tel. 0541/3356956.