Logo NEO Sarah Benkhoff aus Osnabrück verfolgt ihren Traum, Model zu werden. Foto: ProSieben/Richard Hübner up-down up-down Germany‘s Next Topmodel 2023 „Brillant“: So beeindruckte GNTM-Kandidatin Sarah Benkhoff aus Osnabrück Heidi Klum Von Anika Sterna | 07.03.2023, 11:00 Uhr | Update vor 1 Std.

„Ich bin nicht nur lieb und brav, sondern auch ziemlich scharf“, sagt die Osnabrücker GNTM-Kandidatin Sarah Brenkhoff über sich. Sie scheint ein Star der aktuellen 18. Staffel zu werden. In Folge 3 kam sie eine Runde weiter und ist auch am Donnerstag bei Germany‘s Next Topmodel 2023 zu sehen.