Logo NEO Sarah Benkhoff ist eine von 29 Kandidatinnen der neuen Staffel GNTM 2023. Foto: ProSieben/Richard Hübner up-down up-down Neue Staffel GNTM Sarah Benkhoff aus Osnabrück will „Germany‘s Next Topmodel“ werden Von Sara Streiter | 15.02.2023, 15:40 Uhr

Am Donnerstag geht „Germany’s Next Topmodel“ mit Heidi Klum in die 18. Runde. Unter den Kandidatinnen ist auch eine Osnabrückerin. Welche intimen Details Sarah Benkhoff bereits vor der Show verrät und wie sie anderen Menschen Streiche mit Gleitmittel und Kondomen spielt.