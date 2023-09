Eine Einliegerwohnung im Landkreis Osnabrück, die Fenster von schweren Vorhängen bedeckt. Von außen sieht nichts nach einem Gnadenhof für Tiere aus. Na gut, die Wohnung befindet sich auf einem Bauernhof und im Garten ist ein Bereich mit einem Bauzaun abgetrennt – ein Auslauf? Beim Vorbeilaufen bellen jedenfalls Hunde hinter der Haustür.

Dass hier überhaupt ein Gnadenhof sein und zudem etwas gewaltig schieflaufen soll, dafür muss man wohl erst einen Hinweis bekommen. In diesem Fall von einem Verwandten der Betreiberin. Er bezeichnet sie unter anderem als Mietnomadin und Betrügerin. Ihre Geschichte lässt sich anhand von Gerichtsdokumenten, Zeitungsartikeln und Weggefährten rekonstruieren. Einige wollen sie stoppen, bevor andere Menschen auf sie hereinfallen. Denn sie hat neue Pläne.

Die Frau, deren Namen wir hier nicht nennen, gründete vor einigen Jahren einen Verein, dessen Hauptziel ein Gnadenhof für alte, verwahrloste, kranke oder pflegeintensive Tiere sein sollte. Ein paar Monate später zog sie in den Landkreis Osnabrück, wo sie dieses Vorhaben verwirklichen wollte. Es war nicht der erste Versuch. Bereits Jahre zuvor probierte sie es in einem anderen niedersächsischen Landkreis. Der lehnte ab: baurechtliche Probleme.

Die Zusammenarbeit mit einem Tierschutzverein scheiterte

Mit Tierschutz hatte sich die Frau schon länger beschäftigt. So arbeitete sie mit einem Tierschutzverein zusammen, der auch in Rumänien tätig ist. „Wir versuchten, ihr den Weg zu ebnen“, sagt ein Vorstandsmitglied. „Aber wer auf gut gemeinte Ratschläge nicht hört, dem kann man nicht helfen.“

Die Frau vermittelte ihm zufolge Hunde aus Rumänien gegen Geld nach Deutschland. Das wäre für den Verein in Ordnung gewesen – als Nebentätigkeit. „Aber sie war darauf aus, den Lebensunterhalt damit zu bestreiten.“ Ein weiteres Problem: Sie habe noch nicht die Erlaubnis von den Behörden gehabt, die Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes vorschreibt.

Aus Rumänien vermittelte sie Tiere nach Deutschland – gegen Geld. Symbolfoto: Unsplash/Margarita Kosior

Als „zwischenmenschlich okay“, aber sehr ichbezogen beschreibt er die Frau. Das funktioniere im gemeinschaftlich arbeitenden Tierschutz nicht. Zwei bis drei Jahre habe der Verein es mit ihr probiert, dann habe man sich getrennt. „Ich habe ihr prophezeit, dass sie Probleme bekommen wird.“

Hausverbot im Tierheim

Probleme hat die Frau – auch schon vorher – reichlich bekommen, und zwar verschiedenster Art. Einer der ersten Vorfälle, der unserer Redaktion bekannt ist, ereignete sich vor mehr als zehn Jahren. Sie schlug bei einem Tierheim in Niedersachsen auf und wollte vier Hunde abgeben. „Ihr Freund würde sie sonst rausschmeißen, sagte sie“, erinnern sich Mitarbeiter. Sie drohte: Nehme das Tierheim die Hunde nicht auf, werde sie sie freilassen.

Das Tierheim willigte in die Übernahme ein, doch bald wollte die Frau ihre Hunde zurück. Die Mitarbeiter erlaubten ihr lediglich, mit ihnen spazieren zu gehen. Dabei ließ sie die Hunde frei. Die Situation eskalierte, die Polizei kam hinzu. Die Frau drohte, sich umzubringen, wie im Zeugenbericht zu lesen ist. Außerdem habe sie eine Polizistin geohrfeigt, erzählen die Mitarbeiter.

Die Frau sei „zeitweise etwas wirr im Kopf“ gewesen. „Sie sieht ihre Misere. Auf der anderen Seite glaubt sie, dass sie alles in zwei bis drei Tagen auf die Reihe bekommt.“ Sie bekam Hausverbot.

Sie hat außerdem einen Eintrag im Führungszeugnis wegen Betrugs. Mit ihren Vermietern gab es ebenfalls Ärger, weil mehrmals Mietrückstände aufgelaufen waren. Die Frau argumentierte mit Mietmängeln, wurde aber von zwei Gerichten zu Zahlungen verurteilt. Bei einer Wohnung gab sie ihre Großmutter als Bürgin an, die bereits seit mehreren Monaten im Heim betreut wurde.

Wie sie in den Landkreis Osnabrück kam

All das wusste ihr jetziger Vermieter im Landkreis Osnabrück nicht. Er sitzt am Küchentisch in seinem Haus und spricht leise, wenn es um seine Mieterin in der Einliegerwohnung geht. „Wenn sie weiß, dass ich geredet habe, macht sie Randale.“

Vor ihrem Einzug hatte er sich auf den ersten Eindruck verlassen. Die Frau hatte Hunde, das gefiel dem Tierfreund. Und als gelernte Altenpflegerin würde sie wohl Arbeit finden, dachte er. Die Frau kam ihm seriös vor.

Der Vermieter bereut, dass die Frau eingezogen ist. Symbolfoto: Unsplash/Romain Dancre

Vermittelt hatte sie ein Bekannter. Der hatte mal einen Hund von ihr aufgenommen – wiederum vermittelt von seiner Arbeitskollegin –, als die Frau ausziehen musste. Rückblickend habe er mit ihr „voll in die Scheiße gegriffen“, gibt er zu.

Die Probleme gehen im Landkreis Osnabrück weiter

Mittlerweile wohnt die Frau seit mehr als eineinhalb Jahren in der Einliegerwohnung. Miete hat sie laut dem Vermieter nur zweimal gezahlt. Sie rechtfertigt sich abermals mit Mietmängeln. Direkt konfrontiert habe er sie nie, von ihren Verwandten habe er gehört, dass das zwecklos sei. Er schaltete stattdessen Anwälte ein.

Seitdem ist die Stimmung schlecht. „Ich war mal im Garten, da machte sie mich an.“ Außerdem habe sie ihm verboten, durchs Fenster zu gucken. Die Wohnung hat er nach eigenen Angaben seit ihrem Einzug nicht mehr von innen gesehen. Er traue sich nicht mehr, sich frei zu bewegen. „Das macht schon Stress.“

Der Vermieter hatte der Frau erlaubt, im Haus Tiere zu halten. Selbst mit dem geplanten Gnadenhof war er einverstanden. Mittlerweile fragt er sich, ob diese Entscheidung richtig war. Vormittags sei sie oft unterwegs. „Sie fährt, und die Hunde heulen wie ein Wolfsrudel.“

Eine Begegnung mit ihr

Wenn sie wegfährt, könnte ein Ziel ihr Secondhand-Laden sein. Dort verkauft sie Spiele, Geschirr, Schuhe und andere Waren, nach eigenen Angaben gespendet. Die Erlöse sollen ihren Tieren zugutekommen.

An einem Montagmittag ist sie im Laden. Eine stämmige Frau, die schnell und mit hoher Stimme spricht. Trotz ihres mittleren Alters wirkt sie mädchenhaft. Eine Kundin steht in dem kleinen, aufgeräumten Laden mit Schaufenster, sie will offenbar spenden. Die Kundin interessiert sich sehr für die Tiere des sogenannten Gnadenhofs und sinniert über deren Gefühlswelt. Darauf nimmt die Betreiberin keinen Bezug, erzählt aber sehr freundlich von ihren Hunden und bietet an, Fotos zu schicken.

Was Weggefährten über sie sagen

Der erste Eindruck täuscht. Das findet nicht nur ihr Vermieter, sondern auch ehemalige Weggefährten, die sich mit ihr zerstritten haben. „Sie kann sich gut verkaufen“, erklärt einer ihrer Ex-Partner. Dabei gebe sie sich kindlich-naiv. Die Mitarbeiter des Tierheims, bei dem sie ihre Hunde frei ließ, finden, dass ihr Äußeres zur Glaubwürdigkeit beitrug. Sie habe damals nicht schlecht ausgesehen und sich gut gekleidet. „Eine große Hochstaplerin!“

Ihr wahres Gesicht zeige sie, sobald ihr Gegenüber etwas hinterfrage, erklärt ihr Ex-Partner. Das bestätigt ein ehemaliges Vereinsmitglied. Sie drohe dann mit Anwälten. Hinter Unterlagen, die er für den Verein benötigte, habe er viel herrennen müssen. Korrekt seien sie aber gewesen.

Das Problem mit dem Gnadenhof

Wenn sich die Frau aber zumindest um den Gnadenhof und die dortigen Tiere vernünftig kümmert, ist doch alles in Ordnung? So einfach ist die Sache nicht. Der Verein soll laut seiner Satzung gemeinnützig sein. Aber ist er das wirklich?

Ein Gnadenhof in einer Mietwohnung kann das gar nicht sein. Das sagt Jürgen Machunsky, der sich in seiner Göttinger Wirtschaftskanzlei auch mit Vereinsrecht beschäftigt. Gemeinnützigkeit ist laut Abgabenordnung nämlich nicht gegeben, „wenn der Kreis der geförderten Personen infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann“.

Man könnte also von Etikettenschwindel sprechen. Immerhin spenden Menschen wie die Frau aus dem Laden bewusst für den Gnadenhof eines gemeinnützigen Vereins und nicht für private Tierhaltung. Finanziert sich die Frau also Haustiere – auch wenn die Hilfe durchaus nötig haben mögen – über Spenden? „Sie ist der Verein“, sagt auch das ehemalige Vereinsmitglied.

Wie geht es den Tieren?

14 Hunde und zwei Katzen leben ihrem aktuellen Flyer zufolge bei der Frau, in einer rund 80 Quadratmeter großen Einliegerwohnung. Zumindest in der Vergangenheit waren noch Meerschweinchen dabei, wie aus Mailverkehr mit dem Landkreis Osnabrück hervorgeht. Der schrieb damals zudem, dass er die Wohnung nach Tierschutzanzeigen mehrfach kontrolliert habe, auch unangekündigt.

Auch Katzen lebten in ihrer Wohnung. Symbolfoto: Unsplash/Alisa Matthews

Viermal war das Veterinäramt nach eigenen Angaben bislang da. Festgestellt worden seien vor allem Hygienemängel, etwa zu viel Kot im Auslauf. Die vorgefundenen Tiere befanden sich laut Landkreis aber „in einem guten Pflegezustand“. Ehemalige Weggefährten, die ihr ansonsten nicht mehr wohlgesonnen sind, bestätigen das. Auch an ihrem aktuellen Wohnort sieht man die Mieterin mit den Hunden spazieren gehen.

In einer Mail schrieb der Landkreis im Juni 2022, dass sie zwar über die notwendigen Sachkundenachweise verfüge, aber eine Erlaubnis nach Paragraf 11 Tierschutzgesetz immer noch fehle. Im Februar 2023 erklärte der Landkreis jedoch, dass die gar nicht erforderlich sei. Denn die Frau halte die Tiere in ihren privaten Wohnräumen und betreibe somit keine tierheimähnliche Einrichtung. Auf Nachfrage verweist der Landkreis später auf die Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts: Selbst übermäßige, störende Haustierhaltung in der Wohnung bedeute nicht, dass es sich um eine tierheimähnliche Einrichtung handle.

Ist ein Gnadenhof wirklich kein Tierheim?

Die Begründung ist juristisch durchaus umstritten. Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen urteilte im Jahr 2011 über einen sogenannten Gnadenhof auf einem Privatgrundstück, auf dem 32 Hunde (die meisten davon im Wohnhaus), 25 Katzen, 13 Pferde und sechs Ziegen lebten, dass dieser eine tierheimähnliche Einrichtung sei. Die Tierhaltung gehe nämlich „weit über eine normale private Tierhaltung hinaus“. Viele Tiere unterschiedlicher Arten konzentriert an einem Ort zu halten, sei ein Merkmal eines Tierheims.

Für die Tierhaltung der Frau im Landkreis Osnabrück könnte das bedeuten: zu klein für Gemeinnützigkeit, zu groß für private Tierhaltung?

Allerdings befand das Gericht: Wenn der Betreiber eines Gnadenhofs ausschließlich alte oder kranke Tiere besitzt, handle es sich nicht um eine tierheimähnliche Einrichtung. Das bedeutet demzufolge jedoch auch: Es dürfen keine jungen gesunden Tiere aufgenommen werden, es dürfen keine Tiere weitervermittelt werden.

Der Landkreis Osnabrück ergänzt: Auch Tiere mit einer „bewegenden Lebensgeschichte“ dürfen aufgenommen werden, beispielsweise Misshandlungsopfer. In jedem Fall verfolge ein Gnadenhof keinen kommerziellen Zweck. Rechtlich geschützt sei der Begriff Gnadenhof aber nicht.

Gnadenhof? Was die Betreiberin dazu sagt

Öffentlich sagt die Betreiberin des sogenannten Gnadenhofs mittlerweile, weder Tiere weiterzuvermitteln noch einen Gewinn zu erzielen. Doch zumindest bevor sie ihren aktuellen Verein gründete, hatte sie Hunde vermittelt, wie Dokumente und Weggefährten bestätigen. Sie beantragte sogar ein Gewerbe dafür. Passend dazu erlaubte ein ehemaliger Vermieter im Mietvertrag, die Immobilie für gewerbliche Zwecke – eine tierheimähnliche Einrichtung beziehungsweise den Handel mit Hunden – zu nutzen.

Was genau ein Tierheim ist, beschäftigt auch die Gerichte. Symbolfoto: Unsplash/Hermes Rivera

Vor kurzem holte sich die Frau einen Welpen – also keinen alten oder kranken Hund – aus dem Ausland. Dessen Überleben sei bedroht, argumentierte sie in sozialen Netzwerken.

Warum ehemalige Weggefährten nun warnen

Selbst wenn ihre momentane Tierhaltung genehmigt wird, muss sich die Frau demnächst eventuell erneut kontrollieren lassen. Denn sie will umziehen. Ihr Vermieter hat eine Räumungsklage gegen sie laufen. Nun soll ein Haus gekauft werden, über den Verein. Sie selbst steckt in einem Insolvenzverfahren. Ehemalige Weggefährten möchten zukünftige Weggefährten aber warnen.

Besonders fatal fällt das Urteil ihres Ex-Partners aus. Er warnt unter anderem vor falschen Beschuldigungen ihrerseits. Warum er damals auf die Frau hereingefallen ist, kann er sich nicht mehr erklären. „Aber anderen ging es ja auch so.“

Ein Telefonat mit ihr

Telefonisch ist die Frau erreichbar und beantwortet Nachfragen unserer Redaktion zum Gnadenhof. Als es um die Vorwürfe gegen sie geht, ändert sich das. Gegen Berichterstattung will sie mit Anwalt und Polizei vorgehen. Im Telefonat wird deutlich: Das Opfer sei sie, schuld seien die anderen.

Lesen Sie hier, wie es mit dem Gnadenhof weitergeht.