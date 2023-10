Am 6. Dezember 2023 im Rosenhof Glory Comedy Night mit vier Stand-Up Comedians in Osnabrück Von Thomas Wübker | 03.10.2023, 14:52 Uhr Die Glory Comedy Night moderiert Sven Bensmann am 6. Dezember in Osnabrück. Foto: Torsten Weller up-down up-down

Am 6. Dezember kommt Sven Bensmann – nein, nicht als Nikolaus – sondern als Moderator in den Rosenhof in Osnabrück und präsentiert bei der Glory Comedy Night vier Stand-Up Comedians.