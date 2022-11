Moderiert wird die „Glory Comedy Night Hybrid-Show“ am 8. Dezember in Osnabrück von Sven Bensmann. Foto: Marcus Müller-Saran up-down up-down Live in und aus dem Rosenhof „Glory Comedy Night Hybrid-Show“ am 8. Dezember in Osnabrück Von Thomas Wübker | 01.11.2022, 16:00 Uhr

Corona hat viele Dinge verhindert und verändert. Das passt auch auf die „Glory Comedy Night“ im Rosenhof in Osnabrück. Am 8. Dezember findet sie wieder statt, nun als „Glory Comedy Night Hybrid-Show“. Was bedeutet das?