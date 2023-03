Gegen die großflächige Versiegelung für einen Baumarkt wendet sich die Initiative aus Hellern. Zur Orientierung: Oben verläuft die Rheiner Landstraße, rechts die Große Schulstraße. Foto: Stadt Osnabrück up-down up-down 1687 Unterschriften gesammelt Osnabrücker Bürgerinitiative will „Mega-Baumarkt“ in Hellern verhindern Von Rainer Lahmann-Lammert | 25.03.2023, 13:03 Uhr | Update vor 1 Std.

In Hellern will eine Bürgerinitiative verhindern, dass sich der Baumarkt Globus an der Rheiner Landstraße ansiedeln darf. Mit dem Engagement ist auch das Interesse an der Fläche erwacht, die von 1965 bis 1975 als Müllkippe diente. Was da seit Jahrzehnten im Boden gärt, beunruhigt die Nachbarn.