Ein Bauzug hat in der Nacht zu Samstag auf dem Abschnitt zwischen Melle und Osnabrück-Lüstringen Schäden an Bahnanlagen angerichtet, wie die Pressestelle der Bahn in Berlin unserer Redaktion bestätigte. Über die genaue Ursache und das Ausmaß der Schäden konnte eine Sprecherin keine Angaben machen. Techniker seien vor Ort, um die Schäden zu sichten und zu beheben.

Der Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof Osnabrück und Bruchmühlen ist zurzeit gesperrt. Die Bahn empfiehlt, sich vor Reiseantritt über die Serviceportale oder den „Bahn Navigator“ zu informieren.

Lokführer fuhren „auf Befehl“

Die Lokführer seien am Samstagmorgen zunächst „auf Befehl“ gefahren. Das heißt, dass sie von der Fahrleitung von Bahnübergang zu Bahnübergang geleitet wurden. Das hatte jedoch so große Verspätungen zur Folge, dass das Krisenmanagement umgestellt wurde: Der Fernverkehr wird nun über Münster umgeleitet, Nahverkehrszüge fallen zum Teil ganz aus.

Die Züge aus und nach Hengelo (Niederlande) enden und beginnen in Osnabrück. Für die Weiterfahrt nach Hannover empfiehlt die Bahn, den Bus der Linie 392 bis Wissingen zu nehmen und von dort mit dem Zug die Reise fortzusetzen. Die Regionalzüge zwischen Osnabrück und Bielefeld enden in Bünde.

Die Reparaturen und damit die Behinderungen würden voraussichtlich „über den ganzen Tag dauern“, sagte die Bahnsprecherin. Gewissheit gebe es erst, wenn das ganze Ausmaß der Schäden bekannt sei.