Nicht nur Straßen, auch Gehwege und nicht überdachte Treppen sind am Montagmorgen in der Region Osnabrück spiegelglatt. Symbolfoto: Rolf Poss/imago images up-down up-down Verkehr, Schulen, Müllabfuhr Glatteis in der Region Osnabrück - Alles was Sie zur aktuellen Lage wissen müssen Von Anke Schneider | 19.12.2022, 08:22 Uhr | Update vor 7 Min.

Die Straßen in Stadt und Landkreis Osnabrück waren noch eiskalt aus den Tagen zuvor und in der Nacht zu Montag setzte der Regen ein. Innerhalb von Sekunden wurden sie zu spiegelglatten Rutschbahnen. Wir haben alles zusammengefasst, was Sie zur Lage in der Region wissen müssen.