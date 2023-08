Giora Feidman wird oft als „König des Klezmer“ bezeichnet. Er entstammt einer Familie, die seit mehreren Generationen die Musik bei Hochzeits- oder Bar-Mitzwa-Feiern besorgt. Weltberühmt wurde er durch die Mitwirkung an der mit dem Oscar ausgezeichneten Filmmusik zu Steven Spielbergs „Schindlers Liste“.

Liebe und Mitgefühl

Feidman bemüht sich seit langer Zeit um die jüdisch-deutsche Verständigung und Aussöhnung. So ist auch sein neues Projekt „Revolution of Love“ zu verstehen. Es nehme die Zuhörer mit auf eine emotionale Reise voller Hoffnung und Verbundenheit, schreibt Feidmans Agentur in einer Pressemitteilung. „Seine einzigartige Fähigkeit, die Emotionen seines Publikums direkt durch die Klänge seiner Klarinette anzusprechen, erweckt den Wunsch, sich selbst und anderen mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen. Die musikalische Darbietung schafft eine Atmosphäre der Einheit und inspiriert zu einer positiven Veränderung in der Welt“, heißt es dort weiter.

Die Tour mit dem Ensemble Giora Feidman & Friends startet am 9. Januar. Osnabrück ist der sechste von 16 Terminen auf der Liste.

Das Konzert von Giora Feridman und seinem Ensemble in der Katharinenkirche in Osnabrück beginnt am Dienstag, 16. Januar 2024, um 20 Uhr. Infos und Tickets unter www.giorafeidman-online.com.