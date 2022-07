Solche Sensibilitäten nahm der Osnabrücker Karikaturist Fritz Wolf schon 1971 in den Blick, als Günter Netzer, Franz Beckenbauer & Co. in der EM-Qualifikation gegen Polen antraten, denn damals sorgte Willi Brandts Ostpolitik zaghaft für ein atmosphärisches Tauwetter zu den östlichen Nachbarstaaten. Mit 1:3 hatten die Deutschen am 10. Oktober in Warschau das Hinspiel gewonnen, bevor sie am Buß- und Bettag zum Rückspiel in Hamburg (0:0) aufliefen.