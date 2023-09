Heiß war es am vergangenen Montag noch einmal in unserer Region – doch ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst kündigte da schon das Ende der Hitze an: Ab diesem Dienstag herrsche Tiefdruck – und der Wechsel von der Hitze zu herbstlichen Temperaturen werde laut und nass.

In Hagen wurde ein vollgelaufener Keller gemeldet. Foto: NWM-TV Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Gegen 0 Uhr knallte es dann auch erstmals heftiger in der Region. Kurz danach wurden die ersten Einsätze der Kategorie TH_Wasserschaden gemeldet – unter anderem in Osnabrück in den Stadtteilen Schölerberg und Hafen, aber auch in Hagen, Hilter, Bad Iburg und Bad Essen.

Wetterdienst warnt weiter vor „starken Gewittern“

Und weitere Gewitter zogen in der Nacht über Stadt und Landkreis hinweg. Auch aktuell (Stand 7 Uhr) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Stadt Osnabrück und den südöstlichen Landkreis vor starken Gewittern, die von Südwesten wiederholt aufziehen. Dabei könne es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h geben, warnen die Meteorologen. Auch Starkregen sei möglich. „Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich“, heißt es in der Auflistung möglicher Gefahren, die bei dieser Wetterlage auftreten können. Die Wetterwarnung gilt vorerst bis 7.30 Uhr.

Weitere Informationen folgen