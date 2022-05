Fällt der Maiwochen-Montag ins Wasser? Besucher müssen sich am frühen Abend zumindest auf kräftige Schauer einstellen. FOTO: André Havergo Starke Schauer, stürmische Böen möglich Gewitter könnte die Maiwoche in Osnabrück heute zeitweise verhageln Von Meike Baars | 16.05.2022, 14:54 Uhr

Ein Gewittertief zieht am Montag über Deutschland hinweg. In der Region Osnabrück könnte es sich am Abend entladen. Eine Unterbrechung der Maiwoche ist aber voraussichtlich nicht nötig.