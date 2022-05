Maidemo des DGB in Osnabrück. FOTO: Andre Havergo 450 Teilnehmer am 1. Mai Gewerkschaften verurteilen Überfall auf die Ukraine bei Demo in Osnabrück Von Christoph Beyer | 01.05.2022, 16:35 Uhr

Rund 450 Teilnehmer, darunter der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD), schlossen sich am „Tag der Arbeit“ der traditionellen Demonstration der Gewerkschaften in Osnabrück an. Verurteilt wurde besonders der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.