Qualität des Getreides in Gefahr Dauerregen: Zwangspause bei der Ernte 2023 für Landwirte im Raum Osnabrück Von Jessica von den Benken | 04.08.2023, 05:05 Uhr Die Niederschläge führen dazu, dass das Getreide derzeit nicht trocken eingefahren werden kann.

So wie der Juli 2023 zu Ende ging, fängt auch der August an: Es regnet im Osnabrücker Land. Für die Landwirte bedeutet das anhaltende Regenwetter eine Zwangspause bei der Ernte. So schätzt der Geschäftsführer des Hauptverbandes des Osnabrücker Landvolks (HOL), Friedrich Brinkmann, die Situation ein.