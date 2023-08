Landwirt Thomas Nölker ist erleichtert Osnabrück: Getreideernte nach Dauerregen doch besser als gedacht Von Jessica von den Benken | 11.08.2023, 20:05 Uhr Landwirt Thomas Nölker ist erleichtert: Die Ernte in Pye scheint nicht so schlecht wie erwartet. Gemeinsam mit seinen Söhnen Luke (auf dem Arm) und Tom beobachtet er den Mähdrescher. Foto: Jessica von den Benken up-down up-down

Als am Freitag der Mähdrescher die Arbeit auf dem Feld in Osnabrück am Pyer Kirchweg aufnimmt, ist Landwirt Thomas Nölker sichtlich erleichtert: Nach dem Dauerregen der vergangenen Wochen scheint die Ernte auf den ersten Blick doch nicht so schlecht auszufallen wie erwartet.