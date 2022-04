Die leichte Anspannung in Kumes Kiefer hätte Warnung genug sein sollen. Fünf Minuten, glaubt Michael Böer, den feinfühligen Finger am Maul des schlafenden Primaten, bleiben jetzt noch, bevor der Schimpanse aus der Betäubung erwacht. Doch diesmal trügt den Zoodirektor seine jahrzehntelange Erfahrung als Tierarzt.

Der Affe schlägt die Augen auf – zu früh! Ein letztes Röntgenbild, besser zwei müssten noch gemacht werden, außerdem der Ultraschall. Im Halbschlaf erkennt Kume, dass er auf einem Stuhl sitzt, auf dem er selbst nie Platz genommen hat. Sieht, wie fünf Männer in Schutzkitteln um ihn herum stehen. Merkt, wie einer seinen Kopf festhält und ein anderer seine Arme. Staunt über die Kamera, mit der ein Dritter, offenbar schwer an dem bierkastengroßen Apparat tragend, auf seinen Bauch leuchtet. Und spürt die Klammer in seinem Maul, von der ein langes Kabel in ein Messgerät führt. Dem Schimpansen wird das zu viel. Er kreischt, fängt an zu zappeln und will sich losreißen – was dem Tier leicht fiele im Vollbesitz seiner Kräfte, denn die Muskeln seines drahtigen Oberkörpers sind zehnmal stärker als beim Menschen. Doch bevor Kume entwischen kann, hieven Böer und seine Kollegen den Affen durch eine Gittertür. Aus seiner Weste zückt Böer eine Spritze, wie er sie für unvorhergesehene Fälle immer parat hat, und schickt Kume mit einer weiteren Ladung Betäubungsmittel zurück ins Reich der Träume. Der Zoodirektor gibt Entwarnung: keine Gefahr, alles unter Kontrolle.

Ersatz in Sicht

Als der Schimpanse wenig später erneut zu sich kommt, befindet er sich längst wieder in seinem Gehege der Erlebniswelt Takamanda und hat den Gesundheitscheck hinter sich. Stattdessen schlummert Affendame Kisha auf dem tischgroßen Holzbrett, das die Tierärzte im Schlaftrakt des Affenhauses aufgebockt haben. Denn wie Kume, der in die Schweiz geht, muss das Weibchen reisen. Und wie Kume wird sie deshalb vorschriftsmäßig auf Krankheiten wie Gelbsucht und Schimpansen-Aids untersucht, außerdem auf Herpes, Salmonellen und Tuberkulose. Anders als ihr Gefährte verschläft sie den medizinischen Test jedoch komplett. In Seelenruhe können die Tierärzte und Assistenten die Mikrochips unter Kishas Fell auslesen und auch ihr Blutproben entnehmen, die noch am Nachmittag das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen erreichen. Bleiben sie ebenso ohne Befund wie die Röntgenbilder von Kume, werden die beiden Affen den Schölerberg in knapp zwei Wochen verlassen. Ersatz ist jedoch schon in Sicht: Aus Basel soll Schimpansin Zamana kommen. Somit werden in Osnabrück künftig acht Exemplare dieser Art zu sehen sein.

Warum Kume und Kisha überhaupt abgegeben werden, erläutert Revierleiter Wolfgang Festl: Beide Tiere seien inzwischen geschlechtsreif und sollen sich in anderen Familien fortpflanzen. Auf diese Weise werde in europäischen Zoos eine von der Wildbahn unabhängige, überlebensfähige Population aufgebaut. Soweit der Artenschutz-Aspekt. Außerdem gibt es laut Festl Führungsgerangel zwischen Kume und Alphatier Tutu, seinem Vater. „Kume bekommt viel Druck und Prügel von Tutu, damit er die Weibchen nicht deckt.“ In der Natur würden die Affendamen das Patriarchat verlassen und abwandern. In der Zucht sei das nicht möglich.

