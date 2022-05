Die Sparkassen-Filiale in Voxtrup wurde der bei der Automatensprengung stark beschädigt. FOTO: Benjamin Beutler Ähnlicher Fall in Ibbenbüren Geldautomaten in Osnabrück gesprengt: Polizei nennt weitere Details Von Arlena Janning | 20.05.2022, 16:09 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte zwei Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup gesprengt. Am Freitag veröffentlichte die Polizei weitere Details des Verbrechens. Einen Fahndungserfolg konnte sie bislang aber nicht vermelden. In Ibbenbüren kam es zudem zu einer weiteren Tat.