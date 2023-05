Aus der Hans-Calmeyer-Straße wurde die Fritz-Berend-Straße am Osnabrücker Westerberg Foto: Sven Jürgensen up-down up-down Vergessene Osnabrücker Stadtgeschichte Warum wurde die einstige Hans-Calmeyer-Straße in Fritz-Berend-Straße umbenannt? Von Christine Adam | 16.05.2023, 06:00 Uhr

Früher hieß die Fritz-Berend-Straße in Eversburg noch Hans-Calmeyer-Straße. Der Name des umstrittenen Judenretters ziert heute ein zentraler Platz in Osnabrück. Der Name des Juden Berend wich in den Außenbezirk. Warum die Straße umgetauft wurde, wirft Fragen auf. Sven Jürgensen, kommissarischer Leiter des Osnabrücker Remarque-Friedenszentrums, kennt die Antworten.