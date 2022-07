In die freilich die 23 Spieler möglichst oft und tief hineingreifen möchten, wenn es am Sonntag in Chemnitz losgeht, das für fast alle aus der B-Jugend bekannte Abenteuer Bundesliga. 17 Spieler zählen erstmals zum A-Junioren-Kader des VfL, davon 14 aus der bisherigen U 17, was Twyrdy in der Erkenntnis bestätigt: „Da hat unsere Durchlässigkeit wieder geklappt.“ Darauf setzt der A-Lizenz-Coach ebenso wie auf den Teamgeist, betont dabei die in allen Mannschaftsteilen „hohe individuelle Qualität“, wenn es gilt, Offensivspiel und Kombinationsfußball zu praktizieren, am liebsten auf der Basis von konsequentem Pressing.