Jazz und Pop spielt die Sängerin G'emma am 12. Oktober in Osnabrück beim Benefiz-Konzert für die AWO-Familienberatungsstelle. Foto: Charlotte Hansel Benefiz-Konzert in Osnabrück G'emma singt mit Herz und kraftvoller Stimme für den guten Zweck Von Thomas Wübker | 07.10.2022, 11:14 Uhr

In der AWO-Familienberatungsstelle werden Familien beraten, die in Konflikte geraten sind und Hilfe benötigen. Dafür braucht sie Geld. Die Sängerin G’emma spielt am Mittwoch, 12. Oktober, im Blue Note in Osnabrück ein Benefiz-Konzert mit ihrer Band.