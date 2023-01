Manipulation durch Minikameras: Die Täter installieren an den Automaten Minikameras um die Eingabe der PIN mitzulesen. Foto: Polizei Osnabrück up-down up-down Schaden in Höhe von rund 600.000 Euro Geldautomaten manipuliert: Zwei Bandenmitglieder in Quakenbrück festgenommen Von Cornelia Achenbach | 24.01.2023, 14:51 Uhr

Cybercrime-Ermittler der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück haben am vergangenen Freitag in Quakenbrück zwei mutmaßliche Bandenmitglieder auf frischer Tat festgenommen. Sie sollen in großem Stil Geldautomaten manipuliert haben. An dem von der Staatsanwaltschaft Osnabrück geleiteten Zugriff waren Spezialkräfte der Polizei Niedersachsen sowie die örtliche Polizei beteiligt.