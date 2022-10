Auch sehr hochwertige Artikel können in sozialen Kaufhäusern gefunden werden - zu stark reduzierten Preisen (Symbolbild). Foto: dpa up-down up-down Geld sparen mit „Second Hand“ Inflation und steigende Energiekosten - Soziale Kaufhäuser in Osnabrück immer gefragter Von Alexander Hans | 22.10.2022, 12:19 Uhr

Angesichts der hohen Inflation und stark steigender Energiekosten im kommenden Winter steht für viele Menschen fest: Es ist an der Zeit zu sparen. Eine besonders günstige Einkaufsmöglichkeit stellen soziale Kaufhäuser dar, deren Waren gebraucht oder gespendet sind. Doch die Inflation ist nicht der einzige Grund für das steigende Interesse an „Second Hand“ in und um Osnabrück.