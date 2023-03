Über Geld spricht man selten. Die Agentur für Arbeit hat die Medianentgelte für unterschiedliche Wirtschaftszweige analysiert. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Gehalts-Check Nach der Stadt ein Blick in den Landkreis: Wer verdient wie viel in der Region Osnabrück? Von Nina Kallmeier | 20.03.2023, 09:33 Uhr | Update vor 15 Min.

In der Stadt Osnabrück liegt das mittlere Einkommen bei gut 3.500 Euro – und im Landkreis? Auch hier heißt es: Augen auf bei der Berufswahl – und in manchen Fällen auch bei der Standortwahl. Ein Blick auf die mittleren Einkommen einiger Berufsgruppen im Landkreis Osnabrück – und wie viele Mitarbeiter es in hohe Entgeltklassen schaffen.