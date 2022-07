In drei von vier Fällen gehe es auch gar nicht um gravierende Verstöße, sondern um Verletzungen der Meldepflicht. Gemeint sind Kunden, die nicht zum Termin in die Agentur gekommen sind, obwohl es keinen triftigen Grund für ihr Fernbleiben gab, etwa einen Krankenhausaufenthalt.

Als Verstoß gegen die Meldepflicht betrachten es die Jobcenter auch, wenn ein Arbeitsloser eine Änderung seiner Lebens- und Einkommensverhältnisse nicht umgehend mitteilt. Wenn das aus Unachtsamkeit geschieht und kein Schaden entsteht, zeigt sich die Behörde nach Auskunft ihres Chefs nachsichtig und verzichtet auf eine Bestrafung.

Ist der Verstoß hingegen nicht durch ein Versehen zu erklären, senkt die Agentur den Grundbetrag von 374 Euro drei Monate lang um zehn Prozent ab – das ist die mildeste Strafe aus dem Sanktionskatalog der Jobcenter. Und es ist die Strafe, die mit Abstand am häufigsten verhängt wird: Von den 3701 Verstößen im abgelaufenen Jahr fallen 2810 in diese Kategorie.

Empfindlicher werden die Strafen, wenn sich erwachsene Leistungsbezieher weigern, eine angebotene Arbeit, Ausbildung oder Weiterbildung anzunehmen. Dann ist eine Kürzung um 30 Prozent fällig, im Wiederholungsfall um das Doppelte. Bei weiteren Verstößen wird der Regelsatz ganz gestrichen.

So etwas komme aber nur in absoluten Ausnahmefällen vor, heißt es im Jobcenter Osnabrück. Wenn seine Behörde Strafen verhängt, „dann werden sie von einer überwiegenden Mehrheit akzeptiert“, sagt Leiter Michael Klesse. Nur eine kleine Minderheit reagiere mit einer „gewissen Egal-Stimmung“. Er vermutet, dass diese Kunden private Kompensationsmöglichkeiten haben, zum Beispiel eine Großmutter, die ab und zu einen Schein springen lässt. Nur ein kleiner Teil von Hartz-IV-Empfängern nutze die Möglichkeit, Sachleistungen in Anspruch zu nehmen, um die Minderung ihrer Regelsätze auszugleichen. Wenn es durch Sanktionen an die Existenz geht, kann das Jobcenter zum Beispiel Gutscheine für Lebensmittel aushändigen.