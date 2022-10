„Mit Anne Frank im Versteck - Auf den Spuren der Osnabrücker Familie van Pels“ lautete das Thema einer geführten Radtour der Volkshochschule Osnabrück, des Museumsquartiers Osnabrück sowie der Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht. Foto: Claudia Sarrazin up-down up-down Fahrradführung mit Martina Sellmeyer Auf der Spur der jüdischen Familie van Pels fahren rund 30 Radler durch Osnabrück Von Claudia Sarrazin | 24.10.2022, 16:48 Uhr

Das Tagebuch der Anne Frank ist weltberühmt. Vielen Menschen unbekannt ist hingegen, dass die Familie, die sich gemeinsam mit den Franks in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den Nationalsozialisten versteckte, aus Osnabrück kam. Es war die Familie van Pels, die in Annes Tagebuch „van Daan“ heißt. Anhand dieser Familie zeichnete die Historikerin Martina Sellmeyer jetzt bei einer geführten Radtour jüdisches Leben in der NS-Zeit und die Verfolgung jüdischer Osnabrücker nach.