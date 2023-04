Hühnerhaltung liegt im Trend, aber die traditionellen Geflügelzuchtvereine profitieren nicht davon. Symbolfoto: imago images/Panthermedia up-down up-down Verein findet keine Halle Geflügelzüchter aus der Region Osnabrück fühlen sich unerwünscht Von Raphael Steffen | 20.04.2023, 14:02 Uhr

Der Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Osnabrück e.V. will in seinem Jubiläumsjahr durchstarten und nach der Corona-Pandemie endlich wieder eine große Ausstellung ausrichten – aber niemand will die Ehrenamtler haben. In den Vereinen herrscht Frust.