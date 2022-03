Die Käthe-Kollwitz-Schule in Osnabrück. (Archivfoto) FOTO: Michael Gründel Stadt bereitet Gebäude vor - Stab eingerichtet Osnabrück macht Käthe-Kollwitz-Schule zur Unterkunft für Ukrainer und | 08.03.2022, 15:54 Uhr Von Jörg Sanders Meike Baars | 08.03.2022, 15:54 Uhr

Die Stadt Osnabrück will für alles gewappnet sein: In wenigen Tagen könnten in der ehemaligen Käthe-Kollwitz-Schule die ersten 60 Geflüchteten aus der Ukraine einziehen.