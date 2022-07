Am Hasetorwall an der Grenze zur Osnabrücker Altstadt kommt es derzeit zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. FOTO: Imago images/Dominik Kindermann up-down up-down Polizei und Feuerwehr vor Ort Austritt von möglicherweise gefährlicher Substanz in der Osnabrücker Innenstadt Von Arlena Janning | 19.07.2022, 11:33 Uhr

In einem Gebäude am Hasetorwall in Osnabrück ist am Dienstagvormittag eine unbekannte weißliche Substanz aufgetaucht. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.