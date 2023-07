Die Wohnungssuche ist in Osnabrück nicht gerade einfach. Symbolfoto: David Ebener up-down up-down Hohe Preise, wenig Angebot Trägt Airbnb zur Wohnungsknappheit in Osnabrück bei? Von Fynn Wattenberg | 30.07.2023, 19:15 Uhr

Der Wohnungsmarkt in vielen deutschen Städten ist extrem angespannt. Gleichzeitig erfahren Ferienwohnungsanbieter wie Airbnb einen Boom. Oft sind sie mitursächlich für die Wohnungsnot. So ist die Lage in Osnabrück: