Das jüngste Ghost Bike in Osnabrück steht am Kieferweg. Dort war im März ein 62-Radfahrer unter einem abbiegenden Lkw gestorben, dessen Fahrer ihm die Vorfahrt genommen hatte. FOTO: Michael Gründel Ride of Silence 2022 Fahrrad-Gedenkfahrt für in Osnabrück ums Leben gekommen Radfahrer Von Jörg Sanders | 04.05.2022, 16:22 Uhr

Zwei Radfahrer sind in den vergangenen Monaten auf Osnabrücks Straßen gestorben. Beim sogenannten Ride of Silence gedenken Radfahrende am 18. Mai diesen und anderen Radfahrern, die in der Stadt ums Leben gekommen waren.