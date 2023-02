„Wenn mich Leute nach meinem Geburtstag fragen, nenne ich manchmal den 1. März, weil ich mich sonst immer erklären muss, dass der Tag in deren Kalendern nicht vorkommt“, erzählt Elena Lüeske. Symbolfoto: imago images/Westend61 up-down up-down Am 29. Februar geboren Alle vier Jahre Geburtstag: Drei Menschen aus der Region Osnabrück erzählen Von Finja Jaquet | 28.02.2023, 06:53 Uhr

Auf ewig den Kinderbecher in der Eisdiele sichern? Das geht nur für Menschen, die am 29. Februar, also in einem Schaltjahr, geboren wurden. Welche Besonderheiten dieser Geburtstag sonst noch mit sich bringt, erzählen drei Schaltjahreskinder aus der Region Osnabrück.