Schwangere, die in den Krankenhäusern in der Region Osnabrück entbinden wollen, müssen weiterhin Corona-Regeln beachten. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Westend61/Manu Padilla Im Kreißsaal und nach der Entbindung Diese Corona-Regeln gelten aktuell für Geburten in den Krankenhäusern der Region Osnabrück Von Julia Gödde-Polley | 11.01.2022, 12:19 Uhr

Wer im Krankenhaus sein Kind zur Welt bringen will, muss diverse Corona-Regeln beachten. Was gilt für den Aufenthalt im Kreißsaal? Wie sind nach der Geburt Besuche möglich? Gibt es Familienzimmer? Eine aktuelle Übersicht für die Kliniken mit Kreißsälen in der Region