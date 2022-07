Ein Vergleich der Kosten ist aber schwierig. Sicher sind auch die Grundstückspreise in der Stadt in der Regel höher als in den meisten Umlandgemeinden. Beim Städtevergleich sieht das aber schon anders aus. Außerdem sind manche Grabstellen, wie zum Beispiel die Wahlgräber in Osnabrück, für mindestens zwei Bestattungen ausgelegt, sei es in der Tiefe oder in der Breite. Reihengräber dagegen sind nach Angaben der Leiterin der Friedhofsverwaltung in Osnabrück, Eva Güse, grundsätzlich Einzelgräber.

Verschiedene Faktoren

In manchen Kommunen müssen regelmäßig jedes Jahr Gebühren für die allgemeine Friedhofspflege gezahlt werden. Außerdem spielen die Friedhofsgröße, die Anzahl der Friedhöfe in der jeweiligen Kommune und vor allem ihre Strukturen eine wichtige Rolle bei den Kosten, so Eva Güse. Denn auf manchen Friedhöfen gebe es nur Wege und Gräber.

Anders in Osnabrück. Dort haben die Friedhöfe häufig Parkcharakter. Und dafür werden von vornherein 15 Prozent der anfallenden Kosten abgezogen und nicht auf die Grabstätten umgelegt. Trotzdem bleibt ein großes Defizit. Ob bei Friedhöfen in anderen Kommunen alle Kosten umgelegt werden und was aus allgemeinen Steuergeldern finanziert wird, ist nur schwer zu ermitteln, da überall anders gerechnet wird.

Zwei Särge übereinander

So kostet ein Wahlgrab in Osnabrück bei einer Überlassung auf 25 Jahre 3700 Euro, in Hannover sind dafür je nach Lage pro Grabfläche zwischen 2039 und 2549 Euro zu zahlen bei einer Liegezeit von 20 Jahren. Wenn es geophysikalisch möglich ist, können auf dieser Fläche zwei Särge übereinander eingegraben werden und zusätzlich noch einige Urnen. In Münster kostet ein solches Grab bei einer Nutzungszeit von 30 Jahren mit einer Liegestelle als Flachgrab 1740 Euro, als Tiefgrab mit zwei Plätzen übereinander 1980 Euro, in Oldenburg eine Grabstelle je nach Tiefe 1024 Euro oder 1170 Euro. In den Umlandgemeinden ist ein solches Grab ebenfalls billiger. So sind für das Nutzungsrecht eines Wahlgrabes für die Dauer von 30 Jahren in Hasbergen für eine Leichenbestattung 1200 Euro und in Hagen für zwei Plätze 750 Euro zu zahlen, auf dem katholischen Friedhof in Bad Laer für 35 Jahre für zwei Verstorbene nebeneinander 490 Euro. Das Gleiche ist in Glandorf zu zahlen. In Schwege ist es noch preiswerter. Dort kostet ein flaches Wahlgrab für zwei Tote 420 Euro. Der Vergleich von Wahlgräbern stößt allerdings schnell an Grenzen. Denn mancherorts können auch Kindersärge oder Urnen zusätzlich untergebracht werden.

Bei Reihengräbern sieht ein Vergleich ebenfalls recht ungünstig für Osnabrück aus. In der Hasestadt kostet es bei einer Ruhezeit von 20 Jahren 1520 Euro, in Hannover 1223 Euro, in Oldenburg 911 Euro und in Münster bei 30 Jahren Nutzungszeit 712 Euro. Handelt es sich um sogenannte Wiesengräber, sind die Gebühren höher. Dafür fällt für die Hinterbliebenen keine Grabpflege an. Reihengräber gibt es in Hasbergen ab 750 Euro, in Hagen ab 570 Euro, in Bad Laer ab 185 Euro, in Glandorf ab 175 Euro und in Schwege ab 150 Euro.