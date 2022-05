Pünktlich zur Fahrradsaison findet die Fietsenbörse am Osnabrücker Weidencarree statt. FOTO: Fietsenbörse/Christoph Forsting Fahrradmarkt am Weidencarree Gebrauchte Fahrräder kaufen: Am Sonntag wieder Fietsenbörse in Osnabrück Von Finja Jaquet | 04.05.2022, 12:38 Uhr

Am Wochenende können Osnabrücker wieder gebrauchte Fahrräder erwerben: Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr findet eine „Fietsenbörse“ am Weidencarree statt. Am 8. Mai 2022 gibt es dort unter anderem Kinderräder, Rennräder, Fahrräder für den Alltag und inzwischen auch E-Bikes.