Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zwar eine Mehrwertsteuersenkung für Gas angekündigt. Doch selbst damit wird es für Gaskunden durch die Umlagen auf jeden Fall teurer. Beispielrechnung 2022 Noch mehr Gasumlagen: So viel teurer wird es für Osnabrücker Durchschnittshaushalt Von Sandra Dorn | 19.08.2022

Zur Gasbeschaffungsumlage kommen noch zwei weitere Gasumlagen, deren Höhe am Donnerstag verkündet wurde. Wir rechnen vor, was das für einen Osnabrücker Durchschnittshaushalt bedeutet und warum es trotz der ebenfalls in dieser Woche angekündigten Mehrwertsteuersenkung so oder so teurer wird.