Alles muss glänzen: Bei den Landesmeisterschaften kämpfen Auszubildende aus allen gastgewerblichen Berufen um den Sieg. Foto: Jörn Martens up-down up-down Garnelen und glänzendes Besteck Gastronomie-Nachwuchs kämpft in Osnabrück um heiß begehrte Meistertitel Von Hildegard Wekenborg-Placke | 19.03.2023, 11:33 Uhr

Im Berufsschulzentrum am Westerberg in Osnabrück haben nun junge Hotel- und Restaurantfachkräfte, Köche und Systemgastronomen um die Landesmeisterschaften in ihren Berufen gekämpft. Auch aus der Region Osnabrück waren junge Leute dabei. Warum sie mitmachen - und was ein Piratenschiff damit zu tun hat.