Jeder Euro zählt für all jene die jetzt einen neune Gasvertrag brauchen. Bei den Stadtwerken Osnabrück sind sie derzeit am besten bedient. FOTO: Jörg Carstensen7/dpa Wie entstehen Gaspreise? Und plötzlich Billiganbieter - Osnabrücker Stadtwerke mit günstigstem Gas-Angebot Von Dietmar Kröger | 29.04.2022, 05:53 Uhr

Wer derzeit einen neuen Gaslieferanten sucht, verfällt angesichts der aufgerufenen Preise zunächst einmal in Schockstarre. Wenn er aber daraus erwacht, wird er sich verwundert die Augen reiben: Die Stadtwerke Osnabrück (SWO) gehen aus einem Kostenvergleich als Matchwinner hervor. Das war in der Vergangenheit nie oder zumindest nur sehr selten der Fall. Was ist passiert?