In Osnabrück gibt es etwa 20 Abschaltbezirke. Sollte Putin den Gashahn zudrehen, werden im schlimmsten Fall jeweils einzelne Bezirke abgeregelt. (Symbolbild) FOTO: dpa/Oleg Rosental up-down up-down Notfallplan der Stadtwerke Bei Gasnotstand: Ab wann Privathaushalte in Osnabrück betroffen wären Von Wilfried Hinrichs | 20.07.2022, 14:02 Uhr | Update vor 8 Min.

Was wäre, wenn…? Sollte Wladimir Putin die Gaslieferung nach Deutschland einstellen, würden die Kunden in Osnabrück das nicht sofort spüren. Aber wann? So wird im Ernstfall die Gaszuteilung geregelt.