In Osnabrück gibt es etwa 20 Abschaltbezirke. Sollte Putin den Gashahn zudrehen, werden im schlimmsten Fall jeweils einzelne Bezirke abgeregelt. (Symbolbild) FOTO: dpa/Oleg Rosental up-down up-down Notfallplan der Stadtwerke Bei Gasnotstand: Ab wann Verbraucher in Osnabrück betroffen wären Von Wilfried Hinrichs | 20.07.2022, 14:02 Uhr | Update vor 46 Min.

Was wäre, wenn…? Sollte Wladimir Putin die Gaslieferung nach Deutschland einstellen, würden die Kunden in Osnabrück das nicht sofort spüren. Aber wann? So wird im Ernstfall die Gaszuteilung geregelt.