Am Quirllsweg in Osnabrück hat ein Bagger bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. FOTO: NWM-TV Straße ist wieder frei Am Quirllsweg in Osnabrück wurde bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt Von Henrike Laing | 24.02.2022, 10:04 Uhr | Update vor 54 Min.

Am Donnerstagvormittag ist am Quirllsweg in Osnabrück eine Gasleitung beschädigt worden. Es kam zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen.