Hier eine alte Öldose, dort Plastikreste, Styroporteile, Porzellanscherben und Glassplitter: Die Kleingärten am Bahndamm sind zwar geräumt, aber viel kleinteiliger Müll ist liegen geblieben. Foto: Michael Gründel up-down up-down Fläche war für den VfL bestimmt Stadt Osnabrück will vermülltes Grabeland in der Gartlage nur gereinigt übernehmen Von Rainer Lahmann-Lammert | 16.05.2023, 18:30 Uhr

Es sieht aus, als hätte man die Gartenlauben durch den Schredder gejagt und nur die großen Trümmer weggeräumt. Die Stadt hat das Grabeland am Bahndamm in der Gartlage gekauft, will es aber nur gesäubert übernehmen. Doch jetzt beginnt Gras darüber zu wachsen.