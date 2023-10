Wie die Polizei mitteilt, registrierten die Einsatzkräfte beim Eintreffen am Einsatzort zwei Brände. Einer befand sich in einer Garage, ein weiterer in einem VW-Combi, der neben der Garage auf dem Grundstück abgestellt war.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Brände waren gegen 1.40 Uhr von dem Hausbewohner entdeckt worden, der umgehend die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde dabei niemand. An der Garage, am Auto und an einem daneben abgestellten Hänger entstand ein größerer Schaden. Angrenzende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und sucht nun Zeugen, da die Brände vermutlich vorsätzlich gelegt worden sind. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05425 327-2215 melden.