Beeinträchtigungen an der Rosemannstraße Fußgängerin in Osnabrück von Auto erfasst: Schwere Verletzungen Von Finja Jaquet | 21.08.2023, 16:48 Uhr Bei einem Unfall in Osnabrück wurde eine Frau schwer verletzt. Symbolfoto: imago images/M.i.S.

Am Montagnachmittag kam es an der Rosemannstraße in Osnabrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.