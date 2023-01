Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Auf der Lerchenstraße Autofahrer übersieht Fußgängerin auf einem Zebrastreifen in Osnabrück Von Anke Schneider | 19.01.2023, 10:55 Uhr

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmorgen auf der Lerchenstraße in Osnabrück gekommen. Dort fuhr ein Autofahrer eine Fußgängerin an.