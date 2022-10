In der Osnabrücker Weststadt wurde am Montagmorgen ein Fußgänger angefahren und leicht verletzt. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Unfall im Osnabrücker Westen 35-Jähriger nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt Von Anke Schneider | 24.10.2022, 15:42 Uhr

In der Osnabrücker Weststadt ist es am frühen Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 35-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen für das Geschehen in den frühen Morgenstunden.