Spenden für Kinder in Not Radfahren für den guten Zweck: RennFietsen-Tour führt von Osnabrück nach Münster Von Alexander Hans | 21.05.2023, 16:45 Uhr

Um Spenden für Kinder in Not zu sammeln, haben sich etwa 25 Rennradfahrer im Rahmen der Veranstaltungsreihe „375 Jahre Westfälischer Frieden“ am Sonntagvormittag auf den Weg von Osnabrück nach Münster gemacht. Die Strecke, die sie vor und bereits hinter sich haben, lässt staunen.