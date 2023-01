Der erste Schritt ist getan: Visiolab aus Osnabrück hat einen Partner in den USA gefunden. Foto: Nina Kallmeier up-down up-down Nach „Step USA“-Programm Neues Projekt: Für das Osnabrücker Start-up Visolab geht es in die USA Von Nina Kallmeier | 07.01.2023, 14:29 Uhr

Mit ihrer smarten Essenserfassung sind die Osnabrücker Visiolab-Gründer schon in vielen Mensen und Kantinen in Deutschland vertreten. Nun geht es für das Start-up auch in die USA. Einen Geschäftspartner gibt es schon.