Zwei Schuljahre lang haben die Jugendlichen in einem Wahlpflichtkurs an dem Projekt gearbeitet. Besonders die Verbindung zwischen Theorie und Praxis sei ihm dabei wichtig gewesen, sagte Physiklehrer Wolfgang Scholz. Das Projekt zeige den Schülern wie Sonnenenergie in nutzbaren Strom umgewandelt werden kann. Auch der Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom sei anhand der Solarzellen, dem Spannungswandler und den Speicherbatterien anschaulich erklärbar.

Der zweieinhalb Meter hohe Mast mit seinen beiden rechteckigen Solarmodulen ist im sogenannten Grünen Klassenzimmer der Domschule platziert. In einem abgetrennten Bereich auf dem Schulhof findet hier an sonnigen Tagen der Unterricht im Freien statt. Die Solartankstelle fügt sich damit ein in eine Reihe von Umweltprojekten, die die Schule in den vergangenen Jahren umgesetzt hat.

Überstunden gemacht

Damit die Ladestation noch rechtzeitig vor den Sommerferien fertig werden konnte, haben die Schüler auch nach dem Unterricht recherchiert und getüftelt. Erfahrungen mit dem Bau von Solartankstellen hatte vorher keiner von ihnen. „Das waren viele Überstunden“, sagte Schüler Jan Werremeyer. Er würde den Kurs aber jederzeit wieder wählen.

Viele beteiligte Schüler verlassen mit dem Ende der zehnten Klasse die Domschule. Für diese Jugendlichen sei es nun besonders schön, noch vorher die fertige Solartankstelle zu sehen, erklärte die stellvertretende Schulleiterin Sabine Müller.

Physiklehrer Scholz plant bereits einen Folgekurs für das kommende Schuljahr. Dann soll es um Elektromobilität im Speziellen gehen. Außerdem kündigte er an, dass seine Kollegen in Zukunft vielleicht sogar auch ihre E-Bikes an der neuen Tankstelle laden könnten. Besonders freut sich die Mofa-AG über die neue Solarladestation. Sie kann jetzt zum Üben für den Mofaführerschein kostenlos tanken.