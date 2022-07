„Umfairteilen – Reichtum besteuern“ war das Motto von Aktionen, die am Samstag bundesweit in über 20 Städten stattfanden. In Osnabrück organisierten unter anderem die Gewerkschaft Verdi, das Netzwerk Attac, die Parteien Die Grünen und Die Linke Informationsstände auf dem Theatervorplatz. An der anschließenden Demonstration zogen 300 Teilnehmer mit Transparenten bei strömendem Regen durch die Große Straße.

„Jedes vierte Kind und jeder zehnte Erwachsene in Osnabrück muss mittlerweile in Armut leben“, sagt Gisela Brandes-Steggewentz. Für die Gewerkschaft Verdi und die Partei Die Linke, für die sie im Stadtrat sitzt, engagiert sie sich in dem breiten Bündnis, das sich einsetzt für eine einmalige Vermögensabgabe für Superreiche und die Wiedereinführung einer Steuer für Vermögen ab einer Million Euro. Die Gewerkschafterin und Politikerin Steggewentz legt ihr Augenmerk auch auf die Qualität der Arbeitsplätze: „Leiharbeit und immerzu nur befristete Beschäftigungsverhältnisse müssen gesetzlich eingedämmt werden. Die Menschen müssen vom Lohn auch leben können.“

„Mit der gegenwärtigen Steuerpolitik wird die Kommune immer ärmer und kann ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen“, kritisiert auch Frank Henning, Chef der SPD-Fraktion im Rat, der sich ebenfalls zu den Demonstranten auf dem Theatervorplatz gesellt hat. Er hat im Blick, welche positiven Effekte eine Besteuerung von Vermögen für die Stadt und das Land bringen könnte. Die vom Aktionsbündnis geforderte Vermögensteuer müsse zwar vom Bund beschlossen werden, die Erträge flössen aber voll den Bundesländern zu. „In Niedersachsen haben wir wegen der Finanznot Studiengebühren eingeführt, mit einer Vermögensteuer könnten wir sie wieder abschaffen“, erklärt Henning und stellt fest: „Osnabrück ist ein Hochschulstandort. Es ist für uns ein klarer Nachteil, dass hier ein Student 500 Euro pro Semester zahlen muss, im nur 50 Kilometer entfernten Münster aber nicht.“ Überall in Wirtschaft und Politik werde der Mangel an Fachkräften beklagt, aber die Stadt Osnabrück könne nichts tun, um diese Fachkräfte auszubilden und in der Stadt zu halten.

„Wenn nur der Rotstift regiert, bleiben dringende Investitionen in Schulen und in den Nahverkehr aus, es gibt keinen Spielraum mehr für sinnvolles politisches Handeln“, kritisiert Detlef von Larcher, früherer SPD-Bundestagsabgeordneter und heute Mitglied von Attac, der während der Kundgebung sprach. Der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sei durch die ungerechte Verteilung von Reichtum ernsthaft bedroht.